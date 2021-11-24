全球氣候變遷現象嚴峻，為加速減碳並強化氣候變遷調適工作，環保署已於10月底提出「溫室氣體減量及管理法」修正草案，正依規定進行預告60天徵詢意見，後續將廣邀各界召開研商會，集思廣益，凝聚共識。

今年聯合國氣候變化綱要公約締約方大會(COP26)於13日結束，做成「格拉斯哥氣候協議」(Glasgow Climate Pact)，強調減緩與調適兩者不可偏廢，包括重申氣候變遷的科學證據重要性、應發展長期低溫室氣體排放策略及定期檢討機制、加速擴大乾淨電力系統及能源效率策略、探索全球調適目標等。環保署表示，這次修法與「格拉斯哥氣候協議」相符，除將法案名稱修改為「氣候變遷因應法」，並將2050淨零排放目標入法，同時增訂氣候變遷調適專章，建構減緩與調適並重的氣候治理基石。

有關民間團體關切農業氣候變遷調適部分，現行「國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）」在農業生產領域之調適作為上，已就「擴大保險涵蓋範圍，推動農業保險立法，降低農業經營風險」、「發展智能農業設施新興產業，提升產業抗逆境量能」、「建構災害預警及應變體系，降低氣候風險與農業損害」等3大面向持續推動落實；此外，本次溫管法修法在氣候變遷調適專章中，著重在建構基礎能力建構、整合科研推估、確定推動架構等強化氣候變遷調適措施，以提升我國因應氣候變遷衝擊的韌性。

至於本次修法新增徵收碳費部分，由於碳費是經濟工具，各國費率的訂定需要考量各自國民實質所得、消費影響及產業競爭力等。此外，世界銀行近期所出版碳定價趨勢報告也指出，各國所實施碳定價機制不同，其管制對象也有差異性，加上減免條件和補償措施大相逕庭，各國碳定價之價格不宜逕行比較。有關各界對於碳定價所提相關意見，環保署都會納入考量。