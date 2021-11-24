「2021年金貿獎」、「台灣精品獎」24日聯合頒獎，總計有15家企業獲金貿獎、210家企業獲台灣精品獎；外貿協會董事長黃志芳指出，台灣精品是臺灣轉型的最佳見證，30年來台灣精品提升台灣產業形象，引領台灣品牌走向國際，今年更首次推出全球性公益提案活動，期以永續、公益價值，帶領台灣精品企業邁入第二個30年。

台灣精品獎透過每年辦理的評選活動，選拔出最具創新價值的標竿產品，是台灣產業形象的最佳代言；黃志芳指出，30年來台灣精品與國家共同走過一段精彩又感人的歷程，臺灣產業從大眾消費品為主的世界工廠，轉為半導體、資通訊等產品關鍵供應者，而臺灣也從艱辛的國際處境，到如今成為國際上民主、產業、經貿、防疫方面的典範。

今年首次推出全球性公益提案活動「愛無界Sharing is Caring」，鼓勵提案者運用台灣精品的產品來解決問題，達成「環境保護」及「社會關懷」的永續發展目標，這項活動透過政府、駐外單位、台灣精品企業及臺灣產業公協會的力量，吸引全球來自61國，781個公益提案共襄盛舉，預計明年1月選出3個最佳提案加以實現。

今年台灣精品及金貿獎的得獎企業，當中就有不少致力追求ESG精神，在創造外銷成績的同時，也兼顧地球的永續發展；全球經濟受到疫情衝擊，但臺灣企業無論在拓銷或創新上，皆交出亮麗成績單，在這段期間貿協也持續大力推動臺灣業者數位貿易與數位轉型，利用數位科技，辦理線上拓銷團、參展團、產品發表會、視訊採購洽談會、研討會，以及線上台灣形象展、虛實整合的國際專業展等，未來也將持續導入最新的科技和技術應用在海外拓銷平台，作為臺灣企業發展數位貿易最堅實的夥伴。