「印度神童」阿南德恐怖預言又中！他日前在最新發布的影片中警告，明年4月前可能會出現豪雨，甚至導致洪水爆發，不料印度南部邦加羅爾果真發生暴雨，並淹水成災，造成多人喪命，阿南德的「血月預言」再度引起關注，未來一年內，恐有5大災難難逃，房產業首當其衝；此外，全球地緣政治、畜牧業、印度經濟及網絡安全也可能受到影響。

阿南德在11月17日發布的影片中提到，這次的「紅色血月」月偏食持續時間為580年來最長，且落在金牛座，由於金牛座是與土地相關的星座，因此房地產業恐受到衝擊，尤其房地產相關企業若繼續沿用傳統思維，肯定會受到巨大影響，除非重新整頓，否則很難度過危機。

「印度神童」阿南德在11月17日發布的影片中提到，未來一年內恐有5大災難。(取自Conscience/Youtube）

阿南德也表示，血月可能造成未來2至3個月，甚至未來1年內，在2022年底前，引發與畜牧業、印度經濟及網絡安全有關的影響甚至災難發生，全球地緣政治也可能出狀況，包括大陸與印度關係緊張，美中關係也可能受到影響。

阿南德已多次預言成真，繼今年6月警告，美國、日本、印度和歐洲國家將發生嚴重大事後，接連發生Delta變種病毒肆虐、英國延後解封、邁阿密公寓倒塌意外、日本靜岡縣發生嚴重土石流。接著阿南德又說，7月以後會更加動盪不安，疫情恐將反撲，果然歐洲又掀起新一波疫情，包括荷蘭及法國都因此擴大防疫措施，與阿南德的預言不謀而合。

後來阿南德又表示，9月至11月將會是最糟時期，恐達新一波疫情高峰，然而9月間除了Delta變種病毒之外，又出現新型變種病毒株「Mu」、「C.1.2」，且國際間突破性感染頻傳，如同阿南德的恐怖預言再次成真。

此外，阿南德還預言30年前曾發生過的火星、土星「雙星合相」將再現，除了新冠疫情之外，股市、經濟都將受到影響，也與近日香港股災、大陸恒大集團爆發財務危機不謀而合。