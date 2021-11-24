2021年全國國小盃羽球錦標賽24日完美落幕，乘著東奧熱潮，今年參賽人數一舉突破3000人創下新高，歷經多日激戰後總成績出爐，其中北市民權奪得3冠、2亞成績最佳，桃市仁和3冠居次，中市南屯、桃市大溪皆取得2冠，其餘各校如新北秀山、中市大鵬、錦興國小、竹縣安興等皆有拿下佳績。

總觀這次北市民權的成績，雖不如去年的11座冠軍，但總教練陳嬥筌樂見全國各校實力日益上升，對於國內羽球發展而言是好的現象。至於本屆北市民權的表現，陳嬥筌表示，選手們受疫情影響，有一段時間沒有練球也沒有比賽，心理層面難以調適，不過教練仍平常心看待本屆成績，希望孩子學習在失敗中成長，並告訴他們沒有永遠的金牌，也期望明年的賽事可以突破自我、再創佳績。

今日個人組賽事戰況激烈，六年級女雙決賽，由桃市仁和國小陳宜蓁/劉佳恩對上雲林縣僑真國小李玠葳/沈芯彤，開局陳宜蓁/劉佳恩占上風，試圖拉開比分差距，來到12比5，隨後李玠葳/沈芯彤連奪5分緊追在後，但陳劉配不甘示弱，也回敬一波5比0攻勢，最後順利贏得首局。第2局陳宜蓁/劉佳恩越打越順手，一路領先不給對手任何機會，終場以21比18、21比15奪得國小盃后座。

賽後仁和國小教練韓光榮提到，陳宜蓁/劉佳恩身高沒有對手高，加上對方輪轉流暢、攻擊十分強勢，所以戰術就以防守、拉慢對手節奏為主，成功造成對手失誤取得優勢。去年陳劉配原本有機會可以衝擊冠軍，但因陳宜蓁負傷上陣，僅以第5名作收，經過1年養傷並積極備戰，今年捲土重來，總算完成奪冠目標。韓光榮表示，仁和國小羽球隊成立僅5年，未來希望培養更多國小優秀選手，也期待選手升上國中有好表現。

六年級男單冠軍戰，由上屆季軍新北秀山國小郭鴻鈞，對決上屆亞軍臺北長春國小林承成，開局雙方勢均力敵，比分緊咬，中場休息後郭鴻鈞拿出自信，最後更連搶5分收下第一局。第2局林承成展開反攻，回敬一波6比0攻勢，中場以11比9領先，雖然郭鴻鈞落後對手，但卻不放棄任何得分機會，即使雙方進入延長加分，仍穩住心態逆轉對手，最終郭鴻鈞以21比13、24比22在國小盃封王。

賽後，秀山教練簡洺棣表示，在第二局郭鴻鈞落後之際，此刻的發揮及心態就非常重要，因此當下不只跟選手說球路該怎麼打，也告訴他心態要堅定，拿出信心打好每一球，最後果然拿出好表現，如今郭鴻鈞完成國小盃奪冠目標，他更期許自己升上國中後可以再拿下各大賽冠軍，簡洺棣教練也相信自律、心態沉穩的郭鴻鈞，未來肯定很有機會成為明日之星！

本次國中盃個人賽的冠軍名單如下，六年級男單：新北秀山郭鴻鈞，六年級男雙：北市民權石翊廷/李其霖，六年級女單：中市南屯林冠宜，六年級女雙：桃市仁和陳宜蓁/劉佳恩，五年級男單：錦興國小莊詠能，五年級男雙：桃市仁和林原均/馮逸桓，五年級女單：竹縣安興曾紫涵，五年級女雙：桃市大溪林淳妮/陳巧亘。