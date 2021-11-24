南化區公所與加利利宣教中心簽訂災民緊急安置支援協定。(南化區公所提供／劉秀芬台南傳真)

有鑑於2009年八八風災造成區內玉山及關山里部落民宅嚴重毀損，台南市南化區公所24日與加利利宣教中心簽訂災民緊急安置支援協定書，希望能未雨綢繆，因應不可避免的天災意外。

南化區長徐全立表示，南化區地處南化水庫與甲仙溪集水區，境內有11條潛勢溪流分布，每每颱風豪雨來襲免不了發布黃紅色警戒。

為了讓當地民眾有個安全避難處所，公所也擴充緊急安置能量，與玉井區加利利宣教中心簽訂協定書，提供2人房5間、3人房4間、4人房2間，災害發生時供民眾避難，因園區可提供300人以上住宿空間，若公所需要增加避難用房間，加利利會提供更多援助。

加利利宣教中心總院長羅仁貴牧師表示，當年八八風災肆虐，高雄甲仙鄉、那瑪夏鄉和桃源鄉災情慘重，加利利宣教中心安置100多名災民，災民們也以漂流木打造一座方舟教堂，要讓人們記取風災的教訓，提醒人們需要更珍愛土地。

徐全立也感謝加利利宣教中心提供優質的環境與設施，供南化區民緊急避難使用，簽約完成後並到祈禱院及方舟教堂參訪。