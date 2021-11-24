由兆豐銀行領銜6家銀行出任管理銀行的452億聯貸24日完成簽約，並以超募2.5倍的認購熱潮下順利籌組完成，並由兆豐銀行董事長張兆順親自出席參加簽約典禮，本案將提供中能發電開發總裝置容量300MW的離岸風場所需資金。

本次的聯貸案由兆豐銀行、臺灣銀行、合作金庫、中國信託、土地銀行及第一銀行共同統籌主辦，加上另外10家本土銀行及4家國際外商銀行，合計20家金融同業共襄盛舉。

兆豐銀也表示，本案亦將依國際標準「綠色貸款原則2021（Green Loan Principles 2021）」，申請經第三方機構認證成為綠色授信案(Green Loan)。兆豐銀行肩負與銀行團、外部顧問、發起股東及借款人之間的重要溝通橋樑，持續累積離岸風電產業融資經驗與能量，未來亦將持續給予綠能及風電業者融資上的協助，提供客戶最佳的服務品質，以實際行動支持離岸風電產業能在台灣蓬勃發展。

兆豐銀行指出，中能發電為國內鋼鐵業龍頭-中鋼和丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)為開發彰化外海第29號離岸風場，以各別持股51％、49％間接轉投資的特殊目的公司。而中鋼為離岸風電產業鏈本土化的重要指標，除了負責在地採購安排及建立本土供應鏈產能、領導風機零組件聯盟外，也全資設立離岸風電水下基礎設施製造廠-興達海基。

再加上CIP對於離岸風場開發、興建、營運及融資豐富的實務經驗，銀行團看好兩大發起人強強聯手，使本案成為最多公股行庫共同參與支持的離岸風電聯貸案。

兆豐銀行一直力挺政府潔淨能源政策，支持離岸風電與週邊產業，以及提供國內航運業者購置離岸風電運維作業船所需資金。兆豐銀行向來以專業金融服務見長，深受客戶肯定，在聯貸業務上表現優異亮眼，榮獲亞太聯貸市場競賽選拔-109年台灣年度最佳聯貸銀行，110年三季台灣聯貸市場統籌主辦銀行均保持全國第一。此外，兆豐銀行支持綠能產業、積極推動ESG企業永續經營及綠色金融，目前融資金額已逾新臺幣6500億元；為協助政府與顧客達成碳排轉型目標，攜手綠能客戶舉辦「淨零轉型 兆豐同行」系列ESG講座，以強化推展綠色金融之實力與影響力。