台股10月下殺後反攻並小漲524點，散戶相對沒有過去近一年給力，反應在中央銀行公布的當月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月減677億元至3兆971億元、終結連續11個月創新高。

根據央行統計，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，從2020年11月增至2.63兆元並創歷史新高後，接下來至今年9月連續11個月增加，10月反轉減少。央行官員表示，當月台股股價指數月平均下滑至16724點，日平均成交值及融資餘額也均減少，月減各為59億元及127至億元至2836億元及3215億元，自然人戶（散戶）在集中市場占比也跟著下滑0.7個百分點至63.6％。

「自然人戶占比僅小幅減少，無法解釋是退場的情況」，央行官員認為，後續還有待進一步觀察，但應該是隨股市表現，態度上相對偏保守，畢竟與去年10月的占比61.5％相較，今年10月還是比較高一些。

自然人戶在集中市場占比，今年6、7月時明顯衝高至逾七成，8月開始回落68.2％，9月也再降至64.3％，10月減幅顯現縮小，但仍是近一年來的六成以上高水位。

外資10月賣超台股新台幣574億元並匯出1.58億美元，對比9月淨匯入28.97億美元，一來一往，使得外國人新台幣存款餘額也減少260億元至2439億元，年增率也從9月的40.43％大幅滑落至23.05％。