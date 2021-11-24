指揮中心今天(24日)首度公布台灣各年齡層接種率，第一劑覆蓋率已達77%，第二劑也即將突破50%，但其中分子與分母成為網友討論焦點，質疑數據灌水，就連台大醫師也忍不住表示「沒有人這樣算的」。

指揮中心公布的數據疫苗覆蓋率算式，分母為內政部戶政司統計我國人口數，分子則是本國籍接種人數加上外籍人士施打數，標準不一引發質疑。根據《聯合新聞網》報導，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民就直言，分子與分母應該統一，要列入外籍人士就全部列入，而不是分子列入了，分母卻沒算。

PTT鄉民也議論紛紛，批評指揮中心數據有灌水嫌疑：「正事不做，整天美化數據」、「這算法真的有問題啊，明明施打+未施打要等於分母啊」、「外籍人士也是人，結果算分母的時候突然就消失了」、「指揮中心校正回歸後又一力作」、「反正都喊得出台電藏電了」、「文組現在連算術都有問題了嗎」、「簡單說就是分子拿外勞灌水，分母不變」、「這種數據就是騙自己的」。

根據指揮中心公布數據，65至74歲年齡層施打狀況最佳，第一劑達到83%，第二劑也已來到77%，目前台灣第一劑總覆蓋率為77%，第二劑則為49%，指揮官陳時中表示，我國1至11歲人口約佔10％，若扣掉再用目前接種率計算，等於是有85％能夠接種的人都打過疫苗，剩下還沒打的人只佔14％左右，呼籲民眾只要符合接種資格就要盡量打疫苗。