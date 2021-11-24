對蔡英文總統忍無可忍了？東華大學教授施正鋒24日撰文表示，民進黨政府官員、學者喪權辱國，還有起碼的國家尊嚴可言？國家領導者，「平日只關心香菜、貓狗、或三色豆」，堂堂一國之尊在公開場合跟直轄市長賽萌，無血無目屎，哪有心思管國家大政？

施正鋒24日於臉書撰文稱，蔡英文總統自從連任全面執政，原本可以好整以暇實踐政見，新冠肺炎奪走八百多條生命、打疫苗往生人數破千，社會上因為疫苗政策失策百業蕭條。預計八月進行的四項公投案延到下月，隱忍不發的百姓恐將發洩憤怒之情；民進黨嚴陣以待，豪氣拿出五千八百萬舉辦公投說明會，儼然熱鬧選舉造勢場；由於各地反映熱烈，黨中央原先預定的三百場暴增到兩千一百場。

東華大學教授 施正鋒。(圖/本報資料照)

不過，接連爆發不幸暴力事件，特別是便利店員接二連三因為勸導戴口罩被暴力相向，嚴重者致死隕命。沒有想到主事者竟然若無其事表示「不要太勉強」，意思是量力而為，聽起來彷彿怪罪自不量力；伯仁由我而死，難道政府沒有責任？難道立法者沒有想到執法技術的課題？難道法規是參考用的？經過民間強烈反彈，四處跑行程蔡英文總統才冷冷地在臉書發文，宣示將持續加強作為與檢討。

國民黨籍前立委孫大千指出，蔡英文在二○一六年小燈泡事件以來，口口聲聲說要補足社會安全網，迄今沒有具體的作為，不禁嘆道，民進黨真不愧是選舉的動物，選舉起來生龍活虎、治國起來有氣無力。其實，民進黨捲土重來，念茲在茲的就是贏得選舉、取得政權，振振有詞沒有政權就沒有資源、沒有資源就無法選舉；既然不像國民黨有黨產，當然要拼老命萬年執政。可惜，綠營人士忘了初衷，執政是為了將政見轉為政策、化為法令。

施正鋒直言，表面上民進黨以承續黨外精神、從事社會改造、及推動獨立建國起家，本質上是派系的結盟，各自手搖不同的旗幟吶喊，與其說民主政黨、不如說派系的結盟；平日派系鬥爭你死我活，一到選舉團結一致對外，唯有選勝才有資源可以分贓。蔡英文趁虛而入取得民進黨領導權、進而問鼎九五，顯現的是創黨美麗島辯護律師爾虞我詐、野百合中生代隨風搖曳、機要世代懦弱無能、太陽花世代急功近利。

他續指，即使僥倖進入國會殿堂、競逐百里侯，問政既無能、又無心。以國會立法為例，大家抄來抄去、得過且過，有幾個有真心在為國家的長治久安著想？又以行政單位的整併來說，西方民主國家追求的是效率提升，也就是同樣的面積跟人手做更多的事、或同樣的事可以縮減人跟錢；然而在台灣，大家競相升格為直轄市，無非爭取更多的統籌分配款來養人跟綁樁，那是太平盛世的敗家子心態。

也難怪，農委會主委陳吉仲會大言不慚萊劑只是豬的保健品，卻不告訴老百姓，為何我國禁止拿來餵豬？為何國際食品法典委員會（CODEX）空前強制表決，以六十九比六十七票些微多數通過豬肉含萊容許量，目前仍有一百六十多國家禁用萊劑？前國安會諮詢委員、台大教授陶儀芬危言聳聽反萊豬就是違反對等公平的原則，卻不摸摸良心，我們連標示含萊劑都不可以，何來對等公平？

最後，施正鋒更痛批，官員、學者喪權辱國，還有起碼的國家尊嚴可言？關鍵在於國家領導者，平日只關心香菜、貓狗、或三色豆，堂堂一國之尊在公開場合跟直轄市長賽萌，無血無目屎，哪有心思管國家大政？既然國家安全外包，連起碼的獨立自主都沒有，遑論法理獨立？為了保衛政權而群魔亂舞，總統連縣市長的提名都沒收，民進黨不是競選機器、而是福壽螺的禁臠。