大陸「極目新聞」報導，11月24日，有網友爆料稱，哈爾濱出版社出版的一本名為《漢語拼音拼讀訓練》的幼兒早教書中，出現了「屌」字。對此，有家長認為「屌」字不文明，出現在早教書中非常不合時宜。11月24日下午，哈爾濱出版社工作人員告訴極目新聞記者，他們正在協調處理此事，下次修訂此書時會做調整。

網傳圖片顯示，在一本學習啓蒙書中，「屌」字被標紅處理，書本中除了標明「diao」的拼音，還用「屌」字組了詞語「屌絲」。

上述圖片在網上引發了熱議，有網友表示，「這個字不合適在兒童出版物上吧，有那麼多好字不用，偏偏要用這個？哪怕用去了偏旁的「吊」字都行啊。」

極目新聞記者在某網購平台搜索發現，這本名為《漢語拼音拼讀訓練》的書籍，售價為25元（人民幣，下同），促銷後售價15元，為哈爾濱出版社出品。公開報導顯示，此前新華社曾公佈了一批禁用詞，「本屌」、「屌爆了」等都在其列。

11月24日下午4時許，哈爾濱出版社工作人員告訴極目新聞記者，他們正在協調處理此事，下次修訂書本時會做調整。關於「屌」字出現在此類書本上合不合適的問題，上述工作人員並未正面回應。