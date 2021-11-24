欣葉國際餐飲集團看準台中七期的餐飲消費實力，旗下的「PappaRich金爸爸」宣佈插旗台灣百貨「店王」新光三越台中店10樓，今（24）日正式開幕營運！預計2022年下半年，還將把版圖觸角延伸至南台灣。

欣葉國際餐飲集團2015年與「唐宮」攜手合作，將馬來西亞知名品牌「PappaRich金爸爸」引進台灣，6年來，PappaRich金爸爸一連開設台北新光信義A9店、台北南港中信店、三井台中港店、秀泰台中文心店，在台灣馬來西亞風味料理中站穩一席之地，新光三越台中店加入營運行列後，成為全台第五店。

PappaRich金爸爸新光台中店，為歡慶新店開幕，11/25～12/15祭出經典雙人套餐特惠價999元；此外，11/25～11/30前30組用餐客人，可享點任一主餐即送「金爸爸咖椰醬」1罐的限量好禮。

品牌經理孫慕偉表示，PappaRich金爸爸新光台中店原本計劃今年上半年開幕，受到疫情影響延宕至今，選擇台中新光三越百貨做為展店新據點，除持續看好台中發展潛力，也對台中新光三越營收稱冠全台百貨業的實力深具信心。

PappaRich金爸爸新光台中店，店內坪數約40坪，座位數近60個，孫慕偉看好台中七期的消費力，預估平均客單價落在450～500元之間。

他說，PappaRich金爸爸新光台中店雖因空間考量，餐點品項較台中其他分店約少二成，炒類料理如炒粿條、炒空心菜等菜色改採每日限量供應，多數經典菜色在新光台中店仍都吃得到。

孫慕偉提到，隨著疫情帶來生活型態改變，PappaRich金爸爸從疫情中獲得啟發，新光台中店在規劃設計時，特別把外送、外帶的硬體設施列為展店標配。因應宅經濟崛起，推出冷凍料理包專區，未來有機會在新光台中店，就能買到欣葉國際餐飲集團其他品牌的冷凍料理包；此外，預計明年1月起加入QR CODE點餐服務。