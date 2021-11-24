北市一女子勸鄰居電梯內戴口罩，慘遭亂刀狂砍、抓臉戳眼。（圖／翻攝爆料公社）

10月間，台北市一名王姓婦人，搭電梯時勸陳姓女鄰居戴好口罩，不料陳女竟抓狂，將她壓在地上徒手挖眼、持美工刀狂砍30多刀，差點丟了性命；沒想到一個多月後，桃園一名超商男店員因為勸客人戴口罩，慘遭殺害，王女見到此案就想到自己的遭遇，讓她感到恐懼「很想哭」。

持刀對王女挖眼砍殺的陳女，今天被檢方依殺人未遂罪起訴，王女想到事發經過，至今仍驚魂未定，事發後因遭攻擊的陰影揮之不去，讓她與母親至今還不太敢出門，尤其近日看到桃園超商店員勸客人戴口罩卻被殺害，只要看到這個新聞就會哭，也會想到自己的恐怖親身遭遇，至今與母親還不太敢出門。

王女表示，如此類似暴力事件不斷頻傳，就是傷害他人的人，沒有得到重罰，超商店員很盡責才會勸客人戴口罩，「否則關我們什麼事！」希望政府應該要讓人民免於恐懼，別讓憾事再度發生。

回憶此案，王女10月17日在臉書爆料指出，她當時搭電梯好意提醒1名女性戴口罩，不料對方出電梯後，竟發狂持美工刀朝她砍殺、手指挖眼，還將她壓在地上喊「要妳死」、「要妳後悔」，發現自己一直流血，對方還不停止，事後她的臉部、脖子、大腿多處受傷縫了數十針，腿上出現X形刀傷，警方到場動用4名員警才將抓狂陳女上銬帶回。

檢方因查無陳女患有精神疾病，認為無羈押必要，諭知1萬元交保候傳，但陳女仍籌不出錢，檢察官降保為2000元，近日認為陳女僅因對方提醒佩戴口罩，就試圖致對方於死地，且到案後否認犯行，飾詞狡辯，今依殺人未遂起訴，同時請求法院從重量刑。