馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu）外型亮麗、身材火辣，不時會在IG放送養眼照福利，圈了一大票粉絲，有高達75.3萬粉絲追蹤，最近她曬出一張騎腳踏車照，不但沒穿內衣，還只有一片布遮上身，傲人上圍全現形，性感指數爆表。

沛妤在IG曬出戶外騎腳踏車的照片，問粉絲：「兜風嗎？我載你」，只見她披著一頭長髮，戴著黑框眼鏡，散發知性氣質，犯規的是，她穿著一件露背打結繞頸短上衣，不但秀出一大片美背，前面少少布料更是令好身材一覽無遺，尤其她側身入鏡，雙峰似乎一不小心就會滑出來，飽滿胸型全看光，再往下一看，沛妤穿著熱褲，渾圓蜜桃臀也相當明顯，前凸後翹的S曲線格外吸睛，十分火辣。

沛妤沒穿內衣騎車，雙峰全現形。（圖／翻攝自IG）

辣照一PO，吸引許多粉絲暴動留言「希望被你載」、「當然好呀，但騎車太危險，還是我載妳」、「我會抱很緊」、「太辣了」。

沛妤經常在IG分享大尺度照片，曾曬過只穿吊帶褲沒穿內在美的福利，日前還分享只穿一件寬鬆背心起床準備洗漱的養眼畫面，不但擁有傲人上圍，纖細蠻腰還有精實馬甲線，健美體態圈粉無數。