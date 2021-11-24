大陸國台辦24日舉行例行新聞發佈會。有陸媒記者提問，大陸自然資源部日前表示，將會同有關部門和福建省統籌研究「海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規劃」。福建省此前發佈的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》中也提到，推進「台海通道」項目。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮指出，推進兩岸應通盡通，包括基礎設施聯通，是中共總書記習近平提出的重大主張，符合深化兩岸融合發展的需要，也符合兩岸同胞根本利益。

朱鳳蓮表示，大陸方面正在規劃和推動兩岸交通基礎設施建設相關工作。平潭海峽公路、鐵路兩用大橋平潭段已實現公路鐵路全部貫通；福建省有關方面已經完成與金門、馬祖通橋的初步技術方案；中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》已規劃福州至台北支線建設。兩岸之間早日建成更加便捷、通暢的交通網路，將為兩岸同胞提供更好的交通運輸資源和服務，造福兩岸同胞。

事實上，2017年2月，《「十三五」現代綜合交通運輸體系發展規劃》中，台北就被規劃到北京運輸通道。不僅如此，今年2月，在國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》中，台北就被規劃在京津冀—粵港澳這條主軸當中，並有望在2035年前建成通車。

此外，大陸離台灣島最近的鐵路——福平鐵路，已經在去年12月26日開通運營，這條鐵路直達距離台灣新竹僅60海浬的平潭縣。如今，只剩下連接福建省平潭縣和台灣新竹之間長達135公里的海底隧道，一旦該條海底隧道建成，便可從大陸直通台灣地區。