一名吳姓網美去年11月前往桃園青埔「JETS嘉年華」遊樂園，不滿有一對情侶在她與摩天輪合影時「亂入背景」，便發文公審，未料反被網友轉發至論壇，遭網友群起出征。吳女不滿網友出言不遜，便控告其中6名網友加重誹謗，台北地檢署日前偵結，認為6人均無犯意，給出不起訴處分。

據了解，吳女在Instagram上有不少粉絲，是小有名氣的網紅，吳女去年11月前往位於桃園市青埔區的JETS嘉年華期間限定樂園，在摩天輪前倚著欄杆拍照許久，當時一對情侶不小心誤入吳女的拍照背景，事後吳女把該對情侶的照片公開發在有大量粉絲追蹤的帳號公審，還在貼文寫下「沒看到老娘在拍照？」

該對情侶發現長相被公布，還遭到公審，便在論壇《Dcard》發文還原事發過程，抨擊吳女卡位拍照不走，他們非故意要在她拍照時亂入，原PO也貼出請吳女撤下貼文的私訊，結果吳女回覆，「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服。」

吳姓網美看到討論文氣炸，告了其中6位留言的網友，有挨告網友已將留言刪除。（合成圖，翻攝自論壇《Dcard》）

吳女惡劣的態度讓網友看了全炸鍋，不少網友在該貼文的留言區酸言酸語，吳女看到留言氣炸，分別向6位網友提出加重誹謗的告訴，分別為陳姓網友說「殺洨，垃圾人，這樣都能沾沾自喜」、羅姓網友說「可能是沒有家人吧」、楊姓網友說「就愛露奶的89猴啊」、林姓網友說「妳自己要公審別人，我們公審回去，難道不是這樣嗎？臭網霉」、劉姓網友說「89妹智商有問題，原PO別跟這種人計較」以及莊姓網友說「現在網紅標準真低，夠不要臉89猴妹^_^」等6人，全數被警方函送台北地檢署偵辦。

檢警偵訊時，6人坦承寫下留言，但否認有妨害名譽，稱不認識吳姓網紅，留言是在回應看到文章的感受，並非針對吳女。

檢方認為，6位網友是針對其他位網友的貼文，以個人價值判斷提出主觀且與事實有關連的評論，主觀上無惡意，即便內容尖酸刻薄引人不快或影響名譽，但仍未超過合理評論的範圍，處分不起訴。