大陸懲處台灣遠東集團的違規投資行為，兩岸再掀波瀾，對此，陸委會晚間表示，北京當局這種專制政權運用的手法極端惡劣，只會讓台灣人民極度反感，我政府研議適時採取必要反制與防範作為。

今天在國台辦記者會上，朱鳳蓮被問道，對於台灣有輿論認為，大陸依法懲處台灣遠東集團，不只直接打擊民進黨，也間接打到國民黨，大陸如何認定「台獨頑固分子」和「台獨金主」？有無明確的標準？

朱鳳蓮強調，大陸絕不允許「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在台灣支持「台獨」，破壞兩岸關係，這個態度是明確的、一貫的。對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主進行打擊，「會以事實為依據，以法律為準繩，依法予以精準打擊。」

對此，陸委會表示，北京當局過往即一再對台操作所謂「台獨、金主」選邊策略，企圖分化台灣社會、傷害民眾權益及台商企業經營；近期更藉由散布企業政治獻金名單與資料、查處台商等，意圖恫嚇破壞我民主選舉運作，這種專制政權運用的手法極端惡劣，只會讓台灣人民極度反感。

陸委會說，政府再次正告對岸切勿一意孤行、製造對立，立即撤除錯誤、非法作為；我政府除提醒在陸台商國人提高風險意識，並將評估相關事態發展，研議適時採取必要反制與防範作為，以確保國家安全與民眾權益。