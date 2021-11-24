斥資12.89億元打造的台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區，園區圍籬是用台糖五分車閒置的鋼軌所組成。（曹婷婷攝）

台糖打造全台第1座循環住宅，落腳台南沙崙綠能園區，斥資12.89億元興建，351戶住宅17間店鋪「只租不售」，連電梯、家具、衛浴、照明、沙發等全都「以租代買」，建材也登錄身分證明「報戶口」，351戶7月底由台積電承租，提供外國工程師居住，已有超商進駐，後續還有餐酒館、健身房，完備生活機能。

台糖沙崙循環住宅是首座導入循環經濟理念的營建實例，台糖公司祕書處處長蕭光宏指出，園區目前每月收取租金550萬元，預計30年才會回本，但打造循環宅是實踐環境永續，不為賺錢，且台灣過去無先例，台糖首開先河，開啟台灣循環住宅的起點。

台糖台南區處工程課課長吳建志說，循環住宅理念表現在減廢節能的資源循環系統、永續使用建材護照、租賃服務的創新商業模式等。他舉例，每戶住家的家具、照明、衛浴等，均採「以租代買」，連電梯也是租的，公共藝術也以租賃取代購買，10年預計租100件作品。

除了以租代買，一大特色是為建材「報戶口」。吳建志說，目前園區登錄有4萬件建材身分證明，大至鋼構梁柱、小至螺絲等建材，都有編碼。他說，建材護照是透過記錄建材來歷與生命周期，日後修繕時，得以減少維護成本，或重建時可回收再利用，達到資源最大化利用。

值得一提的是，園區圍籬是用台糖五分車閒置的鋼軌組成、每戶門牌使用倒掉枯死的龍柏再製，雨水或住戶用過的水也會回收過濾，再利用於農園及景觀的澆灌清掃；廚餘也會回收再製成有機肥，用於景觀及農園。

台糖指出，園區平均每年減碳量相當於0.85座大安森林公園，未來60年將減少排放2萬1406噸的二氧化碳，此外，園區還能自行產生能源，屋頂太陽能產生電力預計每年可節省146萬元的電費支出。