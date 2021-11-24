蔡昌憲推出新專輯《有閒》24日舉辦發片記者會。他當年參加選秀《超級偶像》的評審陳珊妮驚喜現身，讓他憶起出道12年點滴，忍不住感動淚崩，受訪一談在去年逝世的父親，蔡昌憲感性2度淚水潰堤，「我會放專輯給爸爸聽，爸爸會默默守護我們，像我現在守著家人一樣。」

他首唱新歌〈有閒〉、〈玲瑯踅〉，分享在錄製〈彼當初〉想起為人父母的心情，甚至在錄音室崩潰，他自認私下很愛哭，追劇、看電影等，都會很投入情緒、潸然落淚，當爸後，對於家人情感，更是有感而發，自爆現在比才3個月的兒子「小菜包」還愛哭，笑說兒子個性淡定，只有非常餓的時候才會爆哭。

蔡昌憲和空姐老婆結婚3年，歷經3次試管失敗後，在8月迎來兒子，正忙學習當新手爸爸，他直說有時會睡眠不足，因為白天忙工作，半夜都會主動照顧兒子，貼心讓老婆晚上睡多一點，有計劃拚下一胎？他坦言現在還沒想這麼多，先當好「小菜包」的爸爸，好好陪著兒子長大，也感嘆帶小孩很勞累，但是幸福感更是加倍。

蔡昌憲與老婆分別是獅子座、牡羊座，外人以為2人個性都很衝，事實上，他們婚後幾乎沒有吵架，過去有爭執時，都是蔡昌憲先低頭安慰老婆，「只要老婆情緒能往下走，緩和下來就是好事，能讓狀況變好，為什麼不呢」，他大讚老婆很理性，日常有問題就會溝通處理，在照顧小孩上，他們很有默契、信任彼此，「我們有自己的節奏、方式來顧小孩。」

蔡昌憲（右）在現場一見到陳珊妮親自力挺，感動淚崩。（粘耿豪攝）