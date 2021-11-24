已邁入70週年慶的臺鹽公司，在董事長吳容輝領航下，更積極啟動能源轉型與創新生技，並五度蟬聯，由台灣企業永續學院主辦的「2021 TCSA台灣企業永續獎-永續報告類-傳統製造業」金獎殊榮，更樹立臺鹽永續經營及幸福品牌的標竿。

臺鹽董事長吳容輝表示，2021對臺鹽來說是生技防疫和能源升級的關鍵年。新冠肺炎疫情凸顯永續經營的重要性，臺鹽不斷發揮生技研發優勢與全民齊心抗疫，並透過核心產品-加碘、減鈉加鉀、加氟等功能性鹽品提倡公衛教育，守護國民健康、提升防禦力！

吳容輝強調，臺鹽從長期經營策略上落實汽電共生升級工程，透過乾淨能源轉型，要從根本改善環境，創造互惠互利的永續生活！

臺鹽著眼公司治理、環境永續、客戶與員工關懷三大面向，在「2020年企業永續報告書」中加強揭露永續治理、再生能源推動、水資源循環管理、鹽品公衛教育、新冠防疫陣線、地方創生等績效成果，並與國際接軌先行納入永續會計準則SASB與GRI準則，呈現完整、透明具公信力的經營管理資訊，實現對利害關係人的承諾，獲得TCSA評審團肯定，五度蟬聯金獎榮耀。

臺鹽轉述台灣企業永續學院指出，「2021年TCSA台灣企業永續獎」參賽單位高達329家，較去年成長31％，創歷年新高；歷屆累計參賽單位名單達463家，其年度營業額總和與我國2020年GDP比值約143％，顯見永續發展已成為各界關注重點。該學院今年邀請556位志工評審與246位知名專家學者，合計802位的龐大評審團共同評選，獲獎之企業勢必成為投資機構選擇標的以及人才求職的首選。

臺鹽展望未來，將更積極持續深耕永續治理、強化健康的企業體質，運用轉型實力和創新思維，為台灣邁向全新發展盡一份力量！