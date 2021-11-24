台中第二選區立委補選戰火延燒，在國民黨派出前立委顏寬恒參選後，各樣攻擊也隨之而來，其中資深媒體人周玉蔻的攻擊最為猛烈。前民進黨立委郭正亮坦言，希望周玉蔻不要再講下去的，可能不只民進黨候選人林靜儀，還有民進黨，他更指出，選到最後，「人家喊投林靜儀就是投周玉蔻，看你要怎麼辦」。

郭正亮24日在政論節目《國民大會》中聽到主持人說，「高度懷疑，希望周玉蔻不要再講的人，可能不是顏寬恒，而是林靜儀」時，忍不住直言，「不只，可能是民進黨，這個如果選到最後，人家喊投林靜儀就是投周玉蔻看你要怎麼辦，不要扯不清」。

郭正亮指出，目前在罵顏家的，是周玉蔻在主攻，反而不是林靜儀，選成這樣坦白講要做一點處理。郭正亮更說，媒體都喜歡血淋淋的新聞，周玉蔻這種才有衝突、有畫面、有見血，媒體就會追。

此外，24日民進黨中常會上有中常委提到，這次台中二選區補選變成「周玉蔻跟顏寬恒在選」；據轉述，民進黨祕書長林錫耀否認；不過對於林錫耀的說明，與會者似乎不放心，因此要求是不是內部要做些民調，了解一下狀況，適度公布民調，讓他們知道。

針對外界質疑，擔任立委時，透過質詢、預算凍結等方式，助家族企業取得台中港105號碼頭經營案，顏寬恒24日在台中受訪時嚴詞反擊，當時民進黨籍立委葉宜津和他共同提案，當時台中市長林佳龍也大力倡導綠色環保工程，「你可以說這二人在包庇顏寬恒嗎？」