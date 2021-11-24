隨著聖誕節的腳步接近，烘焙業者為搶攻聖誕節蛋糕商機，紛紛推出主題蛋糕搶市！其中，85℃嚴選比利時Belcolade巧克力、頂級比利時嘉麗寶巧克力、法國BOIRON保虹果泥、法國鮮奶油和法國kiri鮮奶油乳酪等原物料，打造四款切片和三款整膜聖誕主題蛋糕，讓因疫情無法出國的民眾、秒飛歐洲，享受一趟偽出國的舌尖之旅。

11/26起至12/25，推出主題切片蛋糕第二件8折，全台限量販售，預估今年聖誕檔期可銷售20萬個蛋糕。

85℃今年推出四款聖誕主題造型切片蛋糕，有迷你乳酪、粉色聖誕、萌萌小雪人、金沙麋鹿，單片價格在62元至65元之間。從11/25起至12/25，只要買這四款主題造型切片蛋糕，任選兩款，可享第二個八折優惠；另外，整膜聖誕節蛋糕有三款，全部都是6吋，價格在390到460元間，每一款造型繽紛可愛，帶有濃濃異國風。

其中，6吋聖誕森森420元，聖誕老公公站在樹幹造型的巧克力戚風蛋糕上，忙碌的準備派對禮物，一旁還有可愛的金色麋鹿，蛋糕師傅使用比利時嘉麗寶巧克力，添加法國動物性鮮奶油調配外層的巧克力鮮奶油，內搭卡士達餡、黑櫻桃及巧克力薄片，多國特色原物料，甜而不膩入口即化口感，彷佛來趟偽歐洲之旅。

此外，6吋雪屋森林390元，擬真的小雪屋巧克力超可愛，蛋糕內餡以香草戚風蛋糕搭配草莓慕斯及牛奶布蕾，嚴選法國動物性鮮奶油、法國BOIRON保虹草莓果泥，酸甜滋味又伴隨牛奶布蕾的奶香滑順，外層的千層起酥片，不一樣的酥脆讓人忍不住一口接一口，宛如秒飛法國，置身歡樂聖誕村。

6吋白色王國460元，彷彿被層層雪花覆蓋的獨特造型，以香草戚風蛋糕為基底，夾著香甜芋頭慕斯和卡士達餡，使用牛奶布蕾點綴口感，加入法國動物性鮮奶油及法國BOIRON保虹椰奶果泥，提升濃郁奶香，外型絕美值得一嚐！