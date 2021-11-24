大陸國務院總理李克強24日主持召開國務院常務會議，部署完善地方政府專項債券管理，優化資金使用嚴格資金監管。會議要求，加快今年專項債剩餘額度發行，做好支出管理，合理提出2022年專項債額度和分配方案，加強重點領域建設。

央視新聞報導，會議提出，大陸面對新的經濟下行壓力，要加強跨周期調節，在繼續做好地方政府債務管理、防範化解風險的同時，更好發揮專項債資金帶動社會資金作用，擴大有效投資，以利擴內需、促消費。

會議指出，按照「資金跟着項目走」要求，省級政府要統籌加強符合經濟社會發展需要項目的前期工作和儲備，推進成熟項目開工。

報導稱，李克強22日在上海主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會時表示，今年以來，大陸經濟繼續平穩發展，但面對新的經濟下行壓力，要堅持穩中求進，強化「六穩六保」，落實跨周期調節舉措，推進改革開放，推進工業化城鎮化進程，推動經濟持續健康發展。