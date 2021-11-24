隨著全球疫苗覆蓋率提高，許多人的夢幻旅遊地瑞士旅遊也日漸活絡，瑞士國家旅遊局亞太區主任包西蒙表示，受新冠疫情影響，今年1至9月與2019年同期相比，來自首要市場（含台灣）旅客過夜數下降19.3%，但9月份首要市場過夜數與2019年同期相比，逐漸恢復至減少1.2%，而瑞士目前認可的疫苗包含AZ、莫德納及BNT，已完全接種疫苗的台灣旅客，11月30日起入境瑞士無需核酸檢測及隔離。

未來在瑞士旅遊也將更方便，價格有更優惠的選擇，瑞士交通系統將於明年起將瑞士旅行通票產品及價格進行優化和升級，為旅客出行帶來更多選擇與便利。通票產品延續其多功能於一體的特點，在原有的3、4、8和15天產品基礎上，新增6天通票，令在瑞旅行的選擇更加豐富，時間更具彈性。

此外，選擇購買8天和15天通票的旅客，將享受原票價降價20%的福利。 未滿25周歲青年旅客可選擇購買瑞士旅行通票青年票（連續&活期），專享優惠將從85折調整至7折。而即日起日至12月11日新一輪的瑞士旅行通票大促正在如火如荼的進行，全線產品皆為75折優惠。

迎接雪季，瑞士達沃斯、萊克斯、聖莫里茨地區、英格堡-鐵力士山、少女峰山區、雪朗峰、策馬特、克萊恩蒙塔納、馬特宏峰地區，日內瓦湖區和RhB鐵路公司持續在台灣市場推廣冬季旅遊資源和產品，搭乘瑞士國際航空公司的航班接駁瑞士交通系統可方便前往以上雪場，開啟滑雪之旅。

瑞士國家旅遊局也計劃邀請台瑞滑雪愛好者共同欣賞滑雪賽事，彙聚雪友熱情參與，瞭解瑞士冬季生活方式。明年3月亞洲區瑞士冬季冰雪達人營將在達沃斯舉辦，來自亞太區的滑雪圈達人將親赴瑞士與同行夥伴交流溝通，借鑒經驗。

不僅如此，瑞士國家旅遊局也繼續推廣婚禮主題，為計劃赴瑞士舉辦婚禮的台灣夫妻提供歡迎禮包及紀念證書。像是瑞士冰雪婚禮體驗，或是瑞士旅遊專家之目的地婚禮專題網上培訓課程，針對海外婚禮策劃及旅遊設計師量身定制，介紹婚禮目的地特色及資源，通過課程即可獲取專業認證。