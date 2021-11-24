中央氣象局表示，明天(25日)白天氣溫稍回升，不過下周二(30日)鋒面通過及東北季風再度增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部又將轉冷，而且這波冷空氣可能比上周末的東北季風更強，下周三轉乾，受輻射冷卻影響，低溫恐怕再往下掉。此外，明晚至後天(26日)清晨，3500公尺以上的高山有機會下雪、下霰或結霜。

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明天西半部及東北部低溫15至18度，花、東19、20度，白天北部、東北及東部高溫可回升至22至24度，其他地區26至29度，中南部日夜溫差比今天稍減小些；由於中低層水氣增多，明晚至後天(26日)清晨在3500公尺以上的高山有下雪、下霰或結霜的機率。

24至25日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(26日)東北季風再增強，北部、東北部天氣再轉涼；東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北、東部、東南部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

周六(27日)東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣則比前一天稍減少，但迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周日、下周一(28日、29日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略回升，下周日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二(30日)鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣又將轉冷，這波冷空氣目前觀察顯示比起上周末的東北季風更強些；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三(12月1日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，由於水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅大臺北及東半部地區有零星短暫雨。

12月2日、3日東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；4日東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。