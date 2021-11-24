中油為遵守環評承諾必須維持觀塘第三接收站未開發區的生態，因而訂出管理辦法，凡進出該區域均須登記或申請，且限定在進行學術研究或環境教育活動等範圍。不過日前有民間團體以移地教學方式申請進入，卻在未開發區內進行「行動藝術表演」，挖沙、擲沙、隨意插埋物品，民眾至未開發區域見證生態保育成果，呼籲民眾進出該區域務必遵守學術研究及環境教育的申請目的。

中油表示，目前觀塘三接未開發區訂有進出管理辦法，其中從事環境教育活動、學術研究的人員，若要進入該區舉辦學術研究及環境教育活動，可於五個工作日前提出申請。經統計，從今(110)年7月27日疫情三級警戒解除後至11月10日止，已有超過800多人次進入參訪。

不過，近期由藝術表演者帶領、並於珍愛藻礁聯盟臉書直播的大學社團，以「移地教學」為由，申請核准進入，但對方卻持續數小時在未開發區演出行動劇，表演者在沙灘上挖、鏟沙土，且豎立各種標語和布條，原本寧靜、清潔的沙灘，演出道具散落一地，當下雖經哨所保全前往制止，但演出者並未接受，執意演出。

中油強調，這樣的表演不僅無法寓教於樂，達到教育的目的，反而會誤導申請進入之民眾團體，任意在觀塘三接未開發區進行各種活動，造成不良示範。呼籲進出民眾務必遵守規定，從事學術研究觀察或環境教育行為，且不要帶任何器具，更不要留下非屬觀塘未開發區的物品。