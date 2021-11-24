台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）24日年終聯誼交流，突發台電跳電波及晶華酒店等飯店停電，TCFA理事長賴淑芬指出，包括跳電、或是近期超商大夜班員工發生人身攻擊等事件，都是連鎖業職場安全與風險，恐怕是企業們未來必須重視議題。

賴淑芬表示，疫情衝擊各行各業，以她所主理的曼都國際來說，全台五個品牌超過800家門店，今年5月中旬爆發新一波疫情後，6月衝擊最大，但在防疫三級下採預約制營運，7月客流已逐步恢復至七成，至今整體業績尚可挑戰持平，且隨著疫情趨緩，曼都等在三線鄉鎮區更展店逾五家，以更貼近社區服務消費者。

TCFA目前擁有300多家企業會員，每年年底都會彼此打氣交流，近期隨著疫情趨緩，各行各業恢復生氣，也有不少新會員加入，包括全台60多家據點的「卡多摩嬰童館」、以及全台26家大型汽車用品專賣店「車麗屋」、中華電信旗下的宏華國際等，都是優質的通路領導品牌；贊助會員則有全聯、全家等APP幕後功臣「91APP」、諾柏爾國際、欣技資訊，也是連鎖業數位發展及品質升級的周邊廠商。

TCFA今年更邀請金馬獎導演楊力洲分享「真實記錄就是力量」，希望在地深耕的連鎖業能有更多社會人文關懷，儘管數位科技發展快速，有溫度的服務是永遠不會被取代的價值。在疫情期間，連鎖業逆境求生，展現堅強韌性，期整體防疫及維持民眾生活品質做出良好的貢獻。