25歲美日混血女星丹羽仁希(Niki），因擁有精緻臉蛋和水汪汪大眼，被封為「日本第一美女」，憑著參與人氣節目《雙層公寓》，加上和男神山下智久傳緋聞，讓她聲名大噪，不過近日卻因為疑似失手PO出崩壞照，引發網友討論。

丹羽仁希近日曬出和閨密聚會後的照片，開心的她似乎也小酌一下，透露自己有些醉意，而穿著細肩帶長版洋裝的她，外面套上一件針織外套，沒穿好小露香肩和鎖骨，下半身開高叉到腿根，一雙美腿直接出來見客，相當迷人。

丹羽仁希近照被指有些崩壞。(圖／翻攝自丹羽仁希IG)

不過有網友發現，近照似乎有些崩壞，不僅笑容看起來並不自然，法令文還相當明顯，和過去仙氣女神模樣似乎有些差距，但有粉絲出面緩頰，認為她只因為喝了酒臉有點浮腫，加上拿雨傘讓臉上有些陰影，才會看起來有些奇怪。

丹羽仁希擁有深邃五官和火辣身材，因參加實境節目《雙層公寓》知名度大開，甜美笑容及爽朗性格，讓她圈粉無數，之後又和山下智久傳緋聞，讓她人氣再攀升，連續3年入選TC Candler「全球百大美女」，有「日本第一美女」封號。