百貨周年慶進入最後倒數階段，京站時尚廣場24日開打首日正好遇上第一波冷氣團，包括服飾、休閒運動、化妝品等商品大熱賣，相對帶動首日業績衝出10％成長。

不僅遇上冷氣團服飾銷售連動，一早不到10點館內各入口皆湧現排隊人潮，不論是排預購iPhone 13手機，或是搶超低價買一送一商品，均掀起搶購潮，不少消費者怕買不到頻頻在樓面奔跑，開店1小時內館內已湧進千人，iPhone 13全新系列因全台只剩京站可以預購，加上滿萬送500元，開店即被一擁而上的顧客預購完畢。

此外，銀行禮中國信託以及台新7600送800元，在開店一小時內亦全數兌畢，京站強調，即日起至12月26日，線上線下全檔期當日全館滿3800送400、3C家電單筆滿萬送500，首5日加碼滿萬再加送500；消費者必搶包括線上線下精選每日一物最吸睛。而晚上破盤價的寢具品牌日最低1.3折或買一送一亦吸引一波搶購潮。