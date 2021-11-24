晶圓代工、邏輯半導體相關開支大增，半導體資本支出上升循環更猛，瑞銀證券調高晶圓設備（WFE）規模估值，同時預期台積電（2330）三年合計資本支出將進化到1120億美元，麥格理證券點名設備概念股帆宣（6196）最受惠，調升股價預期到200元。

鑒於台積電龐大資本支出帶動效應，外資原本就對半導體相關設備保持關注度，不過，國際資金投資半導體相關設備對象多以美系大廠為主，台系廠商中，則以麥格理證券唯一將帆宣納入研究範圍，最具代表性。

麥格理本月上旬開啟帆宣初評迄今，引動國際資金對帆宣大舉買超，累計波段加碼超過8000張，外資對帆宣持股比例亦從原本的4％，倍增至9％，激勵股價一度大漲四成左右。麥格理現著眼帆宣第三季營業利益率創高、10月營收動能強悍，以及在手訂單量躍升，迅速將對帆宣股價預期由173.3元，進一步拉升到200元，凸顯看好程度。

麥格理說明，帆宣9月底時在手訂單金額為448億元，至10月底已攀升至504億元，代表終端客戶的需求確實相當強勁。

麥格理預期，帆宣第四季營收季增5％，帶動全年營收成長26％，2022年更上層樓，營收年增率加速至32％。外資並預期，帆宣2021年每股純益大增近六成、來到7.79元後，2022年每股將賺超過一股本，來到10.49元。