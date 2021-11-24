《歐亞時報》（The EurAsian Times）24日報導，根據近期在社交媒體上流傳的照片，中國大陸小型無人機母艦「搏鯊1號」已經下水；外媒指出，從該艦所搭載的設備、展示名稱，以及主要從事航太設備研製的「航天科工集團」（CASIC）參與建造來看，「搏鯊1號」的真正用途是在演習中擔任假想敵，模擬無人機蜂群、有人戰機、反艦飛彈等威脅。
根據報導，近期「搏鯊1號」下水儀式的照片在網路上流傳，可見其設計為雙體船，由「南京長峰航天電子科技有限公司」和「江蘇大洋海洋裝備有限公司」合作建造，據稱長80公尺、寬35公尺；而根據在今年珠海航展上展示的模型，該艦的艦艏甲板空間允許同時停放5架垂直起降型無人機。
新聞網站「The Drive」和《歐亞時報》指出，「搏鯊1號」在艦橋上安裝高聳的塔狀結構和多個天線罩，可能是用於同時操控多架無人機的高頻寬通訊系統；且「航天科工集團」參與該艦建造；加上其模型在珠海航展上展出時，名稱為「海上體系化多功能綜合電子藍軍系統」，顯示其主要用於在演習中擔任假想敵。
「The Drive」分析，這不僅讓中國大陸能演練如何在海上因應無人機蜂群攻擊，「搏鯊1號」所搭載的無人機還配備射頻信號發射器，顯示其能以較低的成本，模擬有人戰機、反艦飛彈、電子干擾等其他威脅，顯示致力以上述能力構築反介入／區域拒止（A2/AD）體系的中國大陸，同樣十分重視如何因應同類威脅。
文章來源：After Swarm Drones, China Now Develops ‘Mini Aircraft Carrier’ To Train PLA Navy To Counter Drone Menace
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