台北又一有望力拚米其林星星的粵菜餐廳開幕，位於大直的「朧粵」中餐廳費時2年籌備，力邀在香港蟬聯6年米其林2星不墜的粵菜餐廳名廚簡捷明擔任廚藝總監，而這也是簡捷明首度來台展店，同時更集結了胡福春、張逸棋、黃偉明及任寶生等功力深厚的港籍主廚組成黃金廚藝團隊，要讓饕客嘗盡揉合經典與巧思的新粵菜滋味。

朧粵中餐廳力邀蟬聯6年香港米其林2星餐廳的名廚簡捷明擔任廚藝總監。（朧粵中餐廳提供）

「朧粵」中餐廳的誕生，緣起於同為獲米其林餐盤推薦的「蘭餐廳」創辦人劉宗原，他在香港嘗過簡捷明的菜後驚為天人，隨即邀請簡主廚來台到蘭餐廳客座，簡主廚最初以不熟悉台灣食材婉拒，但在劉宗原仍勤奮不懈的造訪及邀請下，終獲簡主廚首肯，而那次在台客座熱銷秒殺，劉宗原更力邀他來台開店，將極致的新粵菜美味帶給台灣饕客。

朧粵中餐廳的招牌菜色「朧粵叉燒皇」以伊比利豬烹製，每個餐期現醃現做，以保持極為軟嫩誘人的口感。（何書青攝）

身為香港富豪食堂「福臨門」的傳奇粵菜大師羅安之愛徒，簡捷明也對料理極為要求，他說：「來台灣開店我主要有兩個要求，一個是要用我的團隊，另一個是食材原料要好。」因此「朧粵」還延攬了胡福春、張逸棋、黃偉明及任寶生等4位閱歷豐富、各有所長的港籍主廚，總廚齡就高達近230年，堪稱全台齊聚最多位頂尖港籍廚藝的華麗陣容，令人期待。

「朧粵蝦餃皇」及「鮑魚燒賣」。（何書青攝）

簡捷明在1949年出生於香港，因小時候生活困難，為改善生活、學習一技之長，簡捷明擁有近60年的廚齡，他自14歲即踏入廚房從學徒做起，從燒臘部門開始習藝的他，師承香港富豪食堂福臨門的行政總廚羅安，他的廚藝生涯前期就累積近20年的精湛燒烤功夫，爾後因深受羅安的賞識與重用，進而轉戰難度更勝一籌的炒台，並同時研習點心等各部門的細節門道，不但盡得羅安真傳，更全方位打下扎實深厚的精湛廚功。

「朧粵片皮鴨」鴨皮香脆，肉質多汁肥嫩卻不膩口。（何書青攝）

從業時間將近一甲子，簡捷明堅守的料理圭臬有二，一是「廚藝、廚德，缺一不可」，承襲師傅羅安「先學好做人，再學做菜」的料理精神，簡主廚認為一位好的廚師要對每一道菜品、每一位賓客負責，時刻敬業樂業的把關出品，以禮待客，是成為廚師的基本要件。二是「虛心學習，因時制宜」，飲食文化潮流不斷向前，原食材也隨著因時改變，廚師要透過不斷的學習及走訪各地，了解市場即時現況，將新意融入經典，將傳統接軌趨勢，呈現更多元豐富的粵式佳餚。

「燒汁和牛脯」選用日本A5沙朗和牛。（何書青攝）

而深諳粵菜精髓的簡捷明也、獲獎無數，除了2008年為香港城市花園酒店摘下米其林1星外，自2016年上海被納入米其林指南時，他也為其掌杓的餐廳勇奪2星殊榮，且至今6年蟬聯不墜；同時，他也是法國Les Amis d’Escoffier協會的榮譽會員。

這次來台展店，簡捷明主廚將擔任朧粵廚藝總監的要職，與行政主廚胡福春一同攜手行政副主廚張逸棋、港點主廚黃偉明以及燒臘主廚任寶生等頂尖港廚，帶領廚藝團隊，以精湛的粵菜烹調技術及時令食材，創作出別具一格的粵菜美饌。「朧粵」即日起推出主廚精緻套餐，9道式午間套餐每位1880元起，9道式晚間套餐每位3280元起；12月18日起則開賣單點。