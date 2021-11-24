一名女子因為聞到菸味身體就很不舒服，於是答應男友，只要戒菸就同意發生性關係，沒想到男友愛愛後就拿起菸，氣得她立刻甩頭離開，因為實在無法忍受男友不守約定，決定報警，沒想到男友的媽媽竟然嗆：「你們都是你情我願，你去告啊！」，讓原PO崩潰決心提告。

這名女子在「匿名公社」抱怨，她知道與男友交往可能會發生性關係，可是自己聞到菸味會胸悶、身體不適，於是跟現任男友交往時，就跟他說「戒菸才可以讓你碰身體」。後來男方告知「已經戒菸」，2人發生了關係，沒想到完事以後，男友竟然又拿起了菸，氣得她立刻穿褲子甩頭離開。

原PO氣炸說：「我告知他怎麼違反約定？他一直道歉不應該不尊重我的身體，但我真的沒辦法不當沒這回事，只能報警！」，沒想到男友媽媽竟嗆：「你們都是你情我願，你告他去啊」。

原PO聽後感到十分詭異，當時知道男友又抽菸就告知「打算提告」，男方則哭求原諒，希望再給他一次機會「我也想問他娘，他什麼要哭著求我？為什麼會怕？還說和解好嗎？」原PO最後決心提告，可是又請不起律師，不知道該怎麼辦，「我真的好無助？性侵的畫面一直浮現」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

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