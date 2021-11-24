面對台灣大攜手Disney+來勢洶洶，中華電信24日宣布，旗艦影集《華燈初上》26日在Netflix獨家上架，並同步祭出「Hi!Netflix」方案，針對申辦或既有寬頻上網用戶升速300Mbps以上速率，2年合約的Netflix月租5折折扣。

Disney+於11月12日正式登台，由於搭配凱擘有線及台灣大旗下台灣大寬頻的寬頻上網資費，主打申辦120Mbps以上有線寬頻上網，每月859元起、提供Disney+24個月無限看，以及年繳1620元、Disney+看一年，等同繳半年費用可以收看1年的Disney+。

雖然Disney+在台灣的電信、數位有線系統台的獨家合作商台灣大哥大及凱擘有線並未公布目前申辦Disney+的訂戶數，但據了解，申辦量相當可觀，以數萬計。

面對Disney+來勢洶洶，中華電信於24日宣布，中華電信光世代寬頻上網+Netflix最新套裝資費，300Mbps、500Mbps、1Gbps寬頻上網，搭配Netflix的的資費，套裝價分別為1594元、1994元、2594元。

中華電信透過引進Netflix，推升MOD用戶數目前超過207萬，Hami Video的付費用戶約60萬。而台灣大哥大、凱擘與Disney+簽訂兩年獨家合作，挾著Disney+登台旋風，預期將推升台灣大的5G及凱擘、台灣大寬頻的上網用戶數。中華電信此波與Netflix攜手祭出影視套裝資費，正面迎戰台灣大與Disney+合作意味濃厚。