全球疫情趨緩，各產業卯足全力搶攻後疫情時代商機！彰化縣工策會24日攜手20家在地企業，首度參加2021年線上印尼台灣形象展，在線上3D虛擬展館中，打造「彰化產業館」，除可360度近距離瀏覽彰化企業優質商品外，還能線上與展攤人員互動，帶領廠商數位轉型，爭取商機。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣是中小企業的原鄉，有許多產業界的隱形冠軍企業，感謝外貿協會的協助，本次印尼展覽有140餘攤，彰化就有20餘攤，今日起為期三天，將會有一對一的深入洽談，客戶看過產品且有興趣，可深入了解洽談合作，廠商提供展售產品相關資料，給予彰化縣工策會後台建置，於Google網路進行相關產品展售訊息的傳遞，期望藉由線上展出，讓世界看到彰化的產業。

王惠美強調，印尼有2.6億人口，消費市場很大，這次號召彰化縣20家廠商一起參展，彰化縣工策會協助廠商建置線上3D虛擬展館中打造「彰化產業館」，並委請印尼新住民的通譯協助洽談訂單合作事宜，期間也媒合了33案深入洽談，也希望洽談過程中，能夠順利地將產品行銷出去，為台灣賺取更多外匯。

台灣中小企業進行不同管道的行銷嘗試，要隨著網路時代與時俱進，危機有時候就是轉機，透過網路線上展覽模式，可以用很短的時間，瀏覽產品資訊期間，再次感謝印尼新住民朋友的協助翻譯。

彰化縣工策會總幹事張啟楷指出，以前王縣長曾率隊前往國際展，此次因疫情關係，縣長特別交待改用新的型式，因此組成「彰化隊」，縣長剛剛有提到外貿100多家中，彰化就占20家，並事先接洽媒合，今天開幕後，就有12場獲得一對一的洽談會，明天也有12場，後天還有9場，而且不是33場洽談會後，就結束，所有產品還會一直在線上展覽到12月月底，訂單隨時會進來。

因應資訊網路時代的發達及時值疫情影響，線上展覽是個很好的最佳選擇，這次補助每家參展廠商1.5萬元經費，各廠商僅花費3千餘元，且彰化縣工策會非常貼心用心，安排了印尼籍新住民幫忙同步翻譯，使廠商不會因為語言的限制而無法對談交流，可使廠商因應地域性開發改良產品，將產品推向國際化。

此次參加印尼台灣形象展-彰化產業館企業，包括晨陽興業、興永和企業、巨通實業、台灣柔冠、台灣玻璃工業、華香生物科技、潔康企業、明奇食品、吉津食品、湯武生技、金豐機器工業、信鋐工業、好事達量子營運中心、迪士國際、歐都納、馥鴻科技、順泰蜜餞食品及田榮公司。參與的彰化縣產業，含括機械製造、農產加工、食品生技及健康防疫等產業，凸顯彰化產業的多元性。