美國政府文件顯示,在COVID-19疫情爆發前,武漢病毒研究所的科學家研究過寮國蝙蝠身上發現的冠狀病毒,這種病毒株與引發COVID-19的SARS-CoV-2病毒極其相似。

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導,這批依據「資訊自由法」取得的美國政府文件,顯示COVID-19(2019冠狀病毒疾病)的蝙蝠起源論和實驗室外洩論可能都符合實情。

每日郵報指出,科學家今年9月發現寮國蝙蝠身上的冠狀病毒Banal-52,它的基因組與SARS-CoV-2相似度達96.8%,令科學家猜測Banal-52可能以某種方式促成SARS-CoV-2的流行。

不過,寮國蝙蝠身上的病毒是怎麼在1000英里外的中國武漢引發疫情的呢?

這個問題似乎在美國政府文件中找到答案。全球非營利組織「生態健康聯盟」(EcoHealth Alliance)與美國政府資助者的電子郵件往來顯示,寮國蝙蝠的病毒樣本經蒐集後,曾送到武漢病毒研究所進行研究。

根據電郵,源於「蝙蝠和其他高風險物種」的病毒DNA於2017年6月至2019年5月間被送到武漢。

這批電子郵件是美國團體「白袍浪費計畫」(White Coat Waste Project)依資訊自由法提出要求後所發現的。

除了在寮國工作,生態健康聯盟也研究了中國雲南的洞穴蝙蝠病毒,並把樣本送到武漢給科學家進一步研究。而在雲南礦坑內中菊頭蝠身上發現的RaTG13病毒,基因也跟SARS-CoV-2驚人相似。

從雲南和寮國蒐集到的基因序列紀錄,都在2019年9月從武漢病毒研究所的線上資料庫中移除,讓專家無從知道那裡研究過這些病毒株。

紐西蘭數據科學家暨疫源調查團體Drastic成員迪曼諾夫(Gilles Demaneuf)表示,最新發現提供病毒從寮國蝙蝠傳給武漢民眾的「合理」途徑,「一種是武漢的蝙蝠採樣人在野外採樣途中感染病毒,第二種是武漢研究室在操作寮國蝙蝠的類Banal冠狀病毒時發生事故」。

「病毒:尋找COVID-19起源」(Viral: The Search for the Origin of Covid-19,暫譯)一書的共同作者瑞德里(Lord Matt Ridley)認為,如果疫情真的可以上溯至寮國,將給予西方研究人員希望,他們尋找事實的過程因為中國不妥協而備感挫敗。

今年9月Drastic公布的另一份文件還披露,生態健康聯盟負責人達斯札克(Peter Daszak)曾遊說美國政府資助人為改造類SARS冠狀病毒的計畫,這些病毒蒐集自野外、在武漢進行研究。

達斯札克在2018年請求為這項病毒改造行動注資1420萬美元,但美國政府憂心修改基因的作法可能有危險而拒絕。

瑞德里表示,美國政府雖拒絕資助,但改造計畫仍可能照常進行,「畢竟武漢病毒研究所多數資金是來自中國政府」。

生態健康聯盟未立即回覆置評要求。