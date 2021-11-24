蒜頭是料理時常用的食材，不過有網友因為一次買太多，擔心住家較為潮濕風大，不知道有什麼保存方法，因此上網求助。果真有前輩跳出來分享妙招，可以運用冰塊盒冰存，要炒菜時加入也很方便。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，日前只花30元買了一包西班牙蒜米，雖然覺得價格便宜有賺到，但也苦惱一下子也用不完，加上住家環境較為潮濕且風大，因此上網詢問有無建議的保存方法。

不少人紛紛留言建議，「我媽都是掛在陽臺，曬太陽吹風」、「廚房紙巾2～3張包起來吸收濕氣，再用塑膠袋裝起來，可以放2星期」、「我是用保鮮盒，裡面墊兩張廚房紙巾，通風保存就好」。另一派則認為冷凍效果佳，「鮮奶瓶子洗淨瀝乾，要完全沒水分，蒜頭放進去擺冷藏」、「裝在密封罐冰起來」

網友分享用冰塊盒分裝蒜末冷凍，讓其他人也大讚是好點子。（圖／臉書社團我愛全聯-好物老實説）

也有網友分享DIY蒜末塊作法，先將蒜頭剝皮後，接著打碎或切碎，再放進冰塊盒冷凍起來，要料理或是調醬料時再一顆顆取出使用，也強調風味不會有影響，「吃起來還是都很辣」。這招也讓其他網友大讚，「製冰盒法真的太聰明吧！而且份量好控制，煮菜也很方便」、「放進冷凍真的很方便，而且辣度不減」。