亞洲最大男性娛樂品牌JKF於三創數位生活園區，斥資百萬打造8公尺JKF白色獨角獸巨型聖誕水晶球。（粘耿豪攝）

安希趁點燈時刻許願，希望在第3屆百大JKF女郎中順利奪后冠。（粘耿豪攝）

酸酸有北藝大校花之稱。（粘耿豪攝）

啾啾自稱現在感情空窗，聖誕節依然會在工作中度過。（粘耿豪攝）

亞洲最大男性娛樂品牌JKF於三創數位生活園區，斥資百萬打造8公尺JKF白色獨角獸巨型聖誕水晶球，安希、啾啾、酸酸、潔兒、林沂、夢夢等高人氣JKF女郎昨晚性感出席為活動揭開序幕，令現場粉絲嗨翻天。

安希現場送性感內衣給粉絲當禮物，希望聖誕節能像拆禮物一樣被打開，問她要給誰看？她嬌羞笑說：「現在沒男友啦！」她也趁這個神奇的聖誕點燈時刻要許願，希望在第3屆百大JKF女郎當中可以順利奪后冠。

啾啾對於聖誕節有不好的經驗，原來每次過節看到朋友身邊都有男友，狂在她面前放閃，讓她直呼：「很討厭過聖誕節。」她自稱現在感情空窗，聖誕節依然會在工作中度過。而啾啾在疫情期間也做很有意義的事，出了聯名酒精濕紙巾，把所有收益捐給社會局，雖然累得要死沒賺任何錢，但心靈是很富裕的，明年目標希望自己的YT頻道能出更多好作品。

酸酸則說：「期待聖誕節的到來，會趁這個節日好好開趴慶祝，晚上私房助興變裝道具，應該會到JR購買情趣用品犒賞自己和情人度過這特別的節日。」潔兒分享印象最深刻的聖誕節是在日本的街道度過，希望能早日出國旅遊；林沂說希望疼愛我的天菜男友出現讓自己變成世界上最美最幸福的女人。