ANNA安那全新單曲〈寄生〉MV以80年代選秀節目為場景，除了重現經典華麗舞台，更邀請前棒棒堂成員威廉助陣飾演主持人一角，讓自招全家都是「粉絲」的安那笑說：「媽媽一定很羨慕我！」拍攝時，導演更驚艷於安那總能將一些老派Pose表現得相當到位，沒想到安那笑說：「我這是從小看阿姨（張惠妹）表演默默學的啊！」
繼年初以充滿霸氣自白的〈咦咦咦〉，安那今正式推出全新單曲〈寄生〉，以經典老派電子舞曲重現新世代的「新老派風格」。〈寄生〉描寫著在疫情時人們因為隔離無法相聚，也讓分隔兩地的戀人更加瘋狂渴望愛情，甚至願意「寄生」在另一個人身上，只渴求陪伴在彼此身邊。
21 歲的安那前陣子因為疫情無法出門上課及與朋友相聚，那時簡直快被悶壞了，笑說歌詞中幾近瘋狂的狀態相當切合當時的心境。而歌曲由天王天后御用的鬼才音樂製作人陳星翰 Starr Chen操刀，編曲即猶如帶著聽眾重返復古年代，不僅融合老派舞曲元素，更擁有安那擅長的重拍節奏，老派與新潮的瘋狂合體，創造出專屬於安那的「二零年代」風格，再次打破所有人對安那的想像。
這次〈寄生〉的舞蹈編排，首度與「最強駐美舞蹈老師」采樂及「舞蹈教父」張勝豐合力為安那打造獨有的「二零年代」新老派舞步，充滿魔性及年代感的舞步，原本擔心年紀輕輕的安那無法馬上消化，沒想到安那一學完舞步後，舉手投足間都完整還原了當年的風采，讓張勝豐大讚她相當能駕馭任何年代的舞步，也是新一代唱跳歌手中他最看好的一位。安那表示：「雖然那個年代我還沒出生，但是這些元素我很熟悉，因為從小就跟著家裡的叔叔阿姨們聽著那年代的音樂，也會自己從網路上搜尋那年代天王、天后們唱歌跳舞的模樣。」可見得那個華麗而美好的年代，早已深深烙印在安那青春的腦海中。
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