安那全新單曲〈寄生〉今天(11／24)在各大數位平台同步上架。(野聲音娛樂提供)

安那〈寄生〉MV邀請了前棒棒堂成員及食尚玩家主持人威廉扮演劇情中主持人的角色(野聲音娛樂提供)

安那全新單曲〈寄生〉今天(11／24)在各大數位平台同步上架。(野聲音娛樂提供)

ANNA安那全新單曲〈寄生〉MV以80年代選秀節目為場景，除了重現經典華麗舞台，更邀請前棒棒堂成員威廉助陣飾演主持人一角，讓自招全家都是「粉絲」的安那笑說：「媽媽一定很羨慕我！」拍攝時，導演更驚艷於安那總能將一些老派Pose表現得相當到位，沒想到安那笑說：「我這是從小看阿姨（張惠妹）表演默默學的啊！」

繼年初以充滿霸氣自白的〈咦咦咦〉，安那今正式推出全新單曲〈寄生〉，以經典老派電子舞曲重現新世代的「新老派風格」。〈寄生〉描寫著在疫情時人們因為隔離無法相聚，也讓分隔兩地的戀人更加瘋狂渴望愛情，甚至願意「寄生」在另一個人身上，只渴求陪伴在彼此身邊。

21 歲的安那前陣子因為疫情無法出門上課及與朋友相聚，那時簡直快被悶壞了，笑說歌詞中幾近瘋狂的狀態相當切合當時的心境。而歌曲由天王天后御用的鬼才音樂製作人陳星翰 Starr Chen操刀，編曲即猶如帶著聽眾重返復古年代，不僅融合老派舞曲元素，更擁有安那擅長的重拍節奏，老派與新潮的瘋狂合體，創造出專屬於安那的「二零年代」風格，再次打破所有人對安那的想像。

這次〈寄生〉的舞蹈編排，首度與「最強駐美舞蹈老師」采樂及「舞蹈教父」張勝豐合力為安那打造獨有的「二零年代」新老派舞步，充滿魔性及年代感的舞步，原本擔心年紀輕輕的安那無法馬上消化，沒想到安那一學完舞步後，舉手投足間都完整還原了當年的風采，讓張勝豐大讚她相當能駕馭任何年代的舞步，也是新一代唱跳歌手中他最看好的一位。安那表示：「雖然那個年代我還沒出生，但是這些元素我很熟悉，因為從小就跟著家裡的叔叔阿姨們聽著那年代的音樂，也會自己從網路上搜尋那年代天王、天后們唱歌跳舞的模樣。」可見得那個華麗而美好的年代，早已深深烙印在安那青春的腦海中。