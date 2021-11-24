基於通膨壓力上揚與解封帶動經濟復甦，紐西蘭央行24日宣布升息一碼，此為連續兩個月升息，符合市場預期。央行同時暗示將加快緊縮貨幣步伐。

紐西蘭央行在2021年最後一場例會將官方現金利率調升一碼，至0.75％，並表示將持續縮減貨幣刺激，以維持價格穩定和支撐就業。

紐國央行10月將基準利率由歷史低點0.25％上調一碼至0.5％，寫下7年來首度升息。

市場普遍預期紐國央行將會連續兩個月升息。路透調查23位經濟學家看法，逾九成專家認為央行在本次例會將升息一碼。

紐國央行表示，進一步緊縮貨幣可能有必要，官方現金利率可能超過中性利率。

央行在會議紀錄中表示，「貨幣政策委員會認為官方現金利率有必要大幅上調，取決於經濟狀況，官方現金利率有可能超過中性利率。」

紐西蘭央行預期官方現金利率可能在2023年第四季升抵頂峰2.6％，相較之下，央行先前預期2024年初利率將升至2.1％。

凱投宏觀經濟學家烏迪（Ben Udy）表示，就紐國經濟熱度來看，央行升息步伐仍會持續，預期2022年中之前利率將升至2％左右。

紐國政府為了緩解受新冠肺炎疫情重創的經濟，為市場注入大量財政與貨幣刺激，順利推動經濟強勁復甦，讓失業率降至14年新低，不過通膨率也隨之躥揚。

紐西蘭第三季消費者物價年增4.9％，創下逾10年來最大升幅，而且遠遠超出央行1％至3％的目標。振興措施刺激需求激增，紐國封鎖邊境造成勞工短缺，皆助長物價走揚。

紐國第三季失業率降至3.4％，與2007年12月創下的歷史低點相同。在此同時，過去7年來紐國房價飆漲一倍，成為經濟合作暨發展組織（OECD）國家中最高。