ØZI 24日正式宣佈與日本大型娛樂公司Creativeman Productions正式簽約,並預計將展開一連串的合作計畫,並成為該旗下首位華語藝人,ØZI表示:「能跟Creativeman Productions合作我感到相當榮幸,期待未來一起創造經典。」此外,ØZI也透露將在2021年底將有一系列新作品的產出,敬請樂迷們期待。

該公司是全球十大音樂節Summer Sonic主辦單位;亦曾合作過現正當紅的Justin Bieber 小賈斯汀、88RISING、Bruno Mars火星人布魯諾、Tyler the Creator創造者泰勒、Coldplay酷玩樂團 、EMINEM阿姆 、Linkin Park聯合公園、30 Second To Mars 30秒上火星..等國際音樂人。豐富的海外巡迴、演唱會經驗將為ØZI帶來更多與國際合作的機會。

ØZI在2020年發行首張全英文專輯《PEDESTAL》與美國、韓國知名音樂人合作;他亦與日本18歲怪物級新銳Rapper—Sanari推出單曲《Nights》,ØZI即受到日本各界關注,更進一步吸引各家海外廠牌爭相邀約,人氣頗旺。