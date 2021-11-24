台中二選區立委補選，國民黨立委顏寬恒參選以來，面對偏綠媒體人攻擊。最近顏寬恒改變戰術、反守為攻，批評民進黨治安問題、財產問題。資深媒體人黃光芹表示，顏寬恒火力全開，不是說隨便亂打而已。顏寬恒反打民進黨的施政問題，他要拿的是堵爛票；而民進黨要如何去挽救住堵爛票裡面的年輕選票，民進黨在這個部分產生了危機。

黃光芹23日在政論節目《新聞面對面》中表示，顏寬恒火力全開，所以他不是說隨便亂打而已，他開砲的是「治安問題」。黃光芹認為，現在是民進黨執政，因為顏寬恒現在參選，以至於把治安問題又回推給顏家，可能會被說，維護全國治安的這樣一個責任，現在的執政黨民進黨才是有責。

黃光芹接著表示，顏寬恒除了打「治安問題」外，他還說，他們質疑他的財產，那民進黨立委何志偉呢？民進黨的蔡總統呢？

黃光芹指出，他們打顏寬恒個人、打他全家，顏寬恒破解了這樣的招數，他反打民進黨的施政，他要拿的是堵爛票，比如他打治安，還有高端的議題，也就是說，他們想打出2018年的那種氛圍。黃光芹強調，包括最近的物價等等，這些加總在一起，當施政的難題，被對手陣營拿來主打並得分時，不只是從台中第二選區來看大，民進黨要如何去挽救住堵爛票裡面的年輕選票，她看到民進黨在這個部分產生了危機。