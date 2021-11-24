效法諾貝爾獎精神的唐獎基金會，為因應全球疫情不止，第四屆頒獎典禮線上舉辦，並邀請法治獎得獎人分享孟加拉、哥倫比亞及黎巴嫩在地經驗，分處不同國度的三個非政府組織，如何成功以公益訴訟為手段，為弱勢發聲，實踐環境、社會及司法正義。

法治獎首場演講由孟加拉環境法律人協會（Bangladesh Environmental Lawyers Association）率先討論「公益訴訟的影響力」；緊接著由法律實踐進程組織（The Legal Agenda）以「公益訴訟如何在不民主的阿拉伯突圍」分享黎巴嫩的在地經驗；位於哥倫比亞的實現正義：法律、正義暨社會中心（Dejusticia）壓軸分享「策略性訴訟、民主與社會正義：Dejusticia與全球南方的觀點」。

代表孟加拉環境法律人協會演講的瑞茲瓦娜(Syeda Rizwana Hasan)表示，孟加拉人主要以農林漁牧為生，百姓生存高度仰賴不受污染的環境，公益訴訟擴大憲法對生命權的解釋，將環境權納入其中，敦促政府保育濕地、復育河流，禁止林地開發，從而達到保障人民生存權益的目的，在經濟發展和環境正義中求得平衡。

法律實踐進程組織共同創辦人薩默．拉姆隆（Samer Ghamroun）則提到，在非民主環境的阿拉伯國家，法律常淪為獨裁者高壓剝削的統治工具，法治被扭曲成「以法而治」，公益訴訟就成為弱勢族群激發公共討論、推動社會變革的工具，與政治參與的管道，目的是改變規範與法律專業環境。法律實踐進程組織透過改變法官、律師、法學教育及媒體文化，創造改革條件，期許公益訴訟能為社會注入新的政治化動能，健全政治，形塑公共對話的空間。

實踐正義：法律、正義暨社會中心代表薇薇安．紐曼（Vivian Newman Pont）表示，公益訴訟又被稱為策略性訴訟，想打贏訴訟必須有明確的策略，才能產生推動社會改革、保障人權的影響力。實踐正義：法律、正義暨社會中心提出幾個著名公益訴訟案例。譬如以策略性訴訟使同性伴侶與異性戀伴侶能同樣享有結婚、收養及社會保障等權利，消弭歧視，改變哥倫比亞人對同性戀的態度和看法。又如，當深獲民眾支持的前總統烏力貝推動公投，企圖修法打破任期限制時，他們聯合許多民間組織提出策略性訴訟，成功捍衛民主，阻止專制復辟。

但也有聲音質疑，若公益訴訟操作不當反而會傷害社會正義和民主。另一名實踐正義：法律、正義暨社會中心代表羅德里哥．烏佩尼（Rodrigo Uprimny Yepes）補充，公益訴訟並非爭取正義的萬靈丹，也有其風險及限制。

羅德里哥．烏佩尼表示，公益訴訟成功的前提是健全的法制，且人民能近用司法，當這兩項條件不具足，訴訟將難以進行。然而，儘管策略性訴訟的先決條件已鞏固，仍會有訴訟成本過高，或是判決結果賦予不公正的現象正當性的風險。此外，因法官並非民選，但法官做的判決影響深遠，司法政治化使公益訴訟挾帶政治風險，可能會破壞法治，造成民主倒退。因此，採用策略性訴訟的民間組織，應持續捍衛司法獨立，監督法官對人權的承諾，並且在事前審慎評估策略性訴訟是否是唯一爭取正義的辦法，設法降低適得其反的風險。

2020年第四屆唐獎頒發給以上三個非政府組織，以表彰其致力公眾法治教育以及公共倡議，有效推動法治進程，改善法治機制。他們擅於取法堅實的學理研究，靈活運用富有創意的司法策略，在法治基礎遭受嚴峻挑戰的環境，為爭取個人、社會與環境正義堅持不懈，立下典範。