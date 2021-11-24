林映唯（小美）近來推出新歌〈誰也還醒著〉，由同門的宋柏緯擔任製作人。林映唯首度挑戰創作歌詞，自認心情緊張，因為寫詞像是把最私密、赤裸的一面，呈現給眾人，加上去年忙宣傳電影《可不可以，剛好你也喜歡我》，壓力頗大，又面臨失戀，內心陷入低潮，甚至罹患自律神經失調。

林映唯去年與圈外小6歲男友分手，透露2人有年紀差，加上對未來沒有共識而分開，她原以為能夠透過忙碌的工作來療情傷，結果只是把悲傷藏在內心，她直說：「抑鬱成病。」並憶起當時工作很滿，但一收工後，獨自在的孤獨感反撲更大，長時間累積，導致自律神經失調。

她當時並沒有感受到身體有特別不適，只是覺得每天很疲累，卻睡不著，十分痛苦，隨後有去就醫、吃保健食品等，她如今狀態恢復良好，感性說因為碰上疫情爆發，工作暫緩，她花了許多時間享受獨處時光，修復心理狀態，更感謝身旁好友陪伴鼓勵。

林映唯今年34歲，目前單身，大方坦承目前身邊有一些不錯對象，但現階段專心工作，在感情中，她希望遇見合適的另一半，下一段戀情以結婚為前提交往，盼順利進入人生下一階段，她笑說：「不想再分手，真的太難過，雖然都是生命經歷，但我好像再也承受不了這種感覺。」連身邊同事笑虧：「不想再看到小美（在感情）受傷了。」

林映唯、宋柏緯合作新歌，受到好評，宋柏緯分享一開始聽到林映唯推出歌曲，熱情自薦想當製作人，當歌曲完成釋出後，2人很滿意，宋柏緯自評80分，謙虛說還有很多錄音、製作小細節能調整，至於有先給女友王淨聽過該曲？他說創作音樂都是自己在工作室，直到歌曲製作完成後，就會開心跟大家分享。

宋柏緯、王淨交往2年，愛得低調，王淨將以《瀑布》角逐金馬獎影后，期待王淨封后、送上鼓勵打氣？他低調說皆有祝賀身邊入圍金馬獎的好友們，「很開心，都有傳訊息祝福」，希望好友都能順利得獎。

林映唯（右）近來推出新歌，由同門的宋柏緯擔任製作人，默契十足。（陳俊吉攝，林映唯服裝提供／maje、宋柏緯服裝提供／Allsaints）

宋柏緯擔任製作人，享受創作音樂時光。（陳俊吉攝，宋柏緯服裝提供／Allsaints）