興富發（2542）今（24）日召開法說會，表態看好2022年房市，尤其是高雄，台積電決定到高雄投資設廠，「台積電就像當年麥當勞一樣，將會帶來人潮和錢潮，房價也自然水漲船高。」今年以來高雄房價已上漲2成，不過應該才是初升段，明年是最被看好的城市。

興富發建設副總經理廖昭雄今天召開法說會時表示，有關不動產市場的後市方面，台經院說，「房價居高不下，將會成為常態！」近年，在低利時代之下，「以買代租」已是許多首購族的置產方式，使得首購市場持續熱絡，帶動交易攀升，房價不斷往上走。

廖昭雄表示，但是房價多頭會走多久？怎麼走？最重要，還是在利率。如果利率沒有往上調整到一定程度，預期整個市場還是會維持現況。現階段，看起來台灣企業都賺錢，可預見的是，下半年很多企業都會跟著政府，醞釀明年加薪3～5％。

廖昭雄表示，觀察房市，通膨再起、熱錢氾濫、低利時代、剛性需求，這四大因素是造成台灣房市持續熱絡的主要因素。

被問到央行如升息，是否會影響房市？廖昭雄表示，如果購屋客戶的薪水、所得，又沒有跟利率攀升的速度一樣的話，這就會造成很大的問題。但是，如果「微調」利率，則應該不致房市購買力。

另外被問到最近政府可能會再度出手打房，加重囤房稅？廖昭雄表示，現在還沒看到具體的政府公布內容，無從回答。不過，房地產價格是所有數據反應的結果，政府一定握有相關的數據，再作出決策，如果決策有一些措施，是不是就代表政府掌握的數據已推估出未來房價還是繼續上漲？

廖昭雄表示，總體來說，興富發對打炒房，絕對舉雙手贊成，相信政府不會刻意的去打房；如果定案了，我們也一定會遵照政策去走。

至於房價表現，廖昭雄表示，明年漲幅將以區域表現為主，台北市因基期高、漲幅相對比較低，預期高雄漲幅將成為全台的冠軍。至於今年房價，漲幅冠軍由台南拿下，可是基期也提高了，明年再漲上去也不會像今年這麼好。現在全台的房價，「基本上是跟著台積電走！」它到那裡，房價就漲到那裡。

廖昭雄表示，「台積電就像當年麥當勞一樣，將會帶來人潮和錢潮，房價也自然水漲船高。」今年以來高雄房價已上漲2成，不過應該才是初升段，再加上高雄市政府正大力投注公共建設，明年是最被看好的城市。