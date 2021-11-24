立法院昨天三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，政府為加速推動國防戰力，行政院會明日擬通過海空戰力提升計畫採購特別預算案，希望力拚立法院本會期完成三讀通過。

根據立法院三讀通過的「海空戰力提升計畫採購特別條例」明定，該特別預算總上限為2400億元，相關軍事採購案將自條例公布日施行，至施行期限至2026年12月31日為止。

據悉，該筆特別預算逾2000億，接近2400億元上限，主要是支應中科院研製量產的各型飛彈，包括雄二E型，反制飛彈，以及各型防空與制海飛彈。

行政院會將於明日討論海空戰力提升計畫採購特別預算，期盼立法院本會期能夠完成三讀，相關預算細節，預計明日行政院會後對外說明。

此外，為促進我太空活動及太空產業發展，「太空發展法」已於今年5月經立法院三讀通過，並於同年6月由總統公告，成為我國第一部國家太空法案，而為提升我國太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，同時有效整合國內產、官、學、研資源，科技部依據「太空發展法」，並參酌「行政法人法」，擬具「國家太空中心設置條例」草案，明定國家太空中心為行政法人，協助辦理太空相關事務，預計明行政院會討論後通過。