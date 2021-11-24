美國勞工部周三(24日) 公布上周初領失業金人數，截至11 月 20 日當周，來到19.9 萬人，創 1969 年 11 月以來最低，遠優於市場預期，續領失業金人數則是截至 11 月 13 日當周，來到204.9 萬人略高於預期，美股對於就業市場好表現卻不領情，4大指數開跌，電動車大廠特斯拉股價挫逾3%。

截至台灣時間24日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌134.67點或0.38%、暫報35,679.13點；標普500指數下跌20.08點或0.42%、暫報4,670.62點；那斯達克指數下跌142.64點或0.90%、暫報15,632.50點；費城半導體指數下跌55.89點或1.46%、暫報3,778.53點。

5大科技巨頭股價齊跌，特斯拉股價跌3.09%、暫報1,074.76美元。NVIDIA股價跌1.40%、暫報313.01美元；AMD股價跌0.92%、暫報148.54美元；英特爾跌0.37%、暫報48.92美元；高通跌1.32%、暫報178.55美元；格芯跌1.86%、暫報62.60美元。

台積電ADR股價跌1.87%、暫報119.09美元；聯電ADR股價跌0.80%、暫報11.22美元；日月光ADR股價跌2.05%、暫報7.40美元；中華電ADR漲0.049%、暫報40.65美元。