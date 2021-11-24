一名在抖音擁有15萬粉絲的24歲大陸網紅，今(24日)驚傳遭丈夫殺害，並分屍後藏在冰箱，一個多禮拜才被發現，目前嫌疑犯已被警方拘留，全案也正在偵辦中。

綜合陸媒的報導，大陸四川廣元蒼溪縣發生一樁駭人的兇殺案，一名從事互聯網（網路）直播工作的網紅，遭到丈夫殺害，還分屍藏在家中。這名女網紅在影音平台上有15萬粉絲，靠直播賺錢維持生活，但案件發生後，已設置為私密帳號，個人信息無法瀏覽。

一名男子被2名便衣警察架著雙手帶走。(圖／翻攝自微博)

而微博上也流傳一名男子被2名便衣警察架著雙手帶走的照片，被害人鄰居則表示，案發已有多日，警方突然找上門，才知道出事了，對此，蒼溪縣政府單位出面證實，當地確實發生類似案件，目前全案正在調查中，嫌疑人已經被拘留，但不願多透露細節，還有待警方近一步調查。

而兇殺案在微博傳開後，有網友也透露「老公是吃軟飯的，靠老婆直播賺錢養娃」。日前河南省輝縣一名女網紅「豫北女保安」，也疑似因抖內糾紛，遭粉絲持刀猛刺殺害，讓得知老婆遇害的老公十分悲痛。