美國感恩節假期將至，美國汽車協會（AAA）指出，數百萬名計劃在假期期間透過陸路或空路返鄉和訪友的民眾，將面臨高油價壓力。

根據AAA最新汽油報告顯示，普通無鉛汽油每加侖均價來到3.4美元，較一年同期激增逾61％。

過去一年來汽油價格持續上揚，成為通膨的主要推手，美國的通膨率已經升抵31年新高水準。由於石油與天然氣生產一直趕不上需求增加速度，造成油品零售價格不斷攀高。

拜登內閣計劃攜手中、印、日、韓與英國，共同釋出戰略儲油，以壓低油價。

報告顯示，加州依然是美國汽油最貴的州，普通無鉛汽油每加侖平均達4.7美元，其次是夏威夷的4.34美元。許多西部州進入汽油價格前十高排行榜，包括內華達、華盛頓、奧勒岡和亞歷桑納州。入榜者還有阿拉斯加、猶他、愛達荷和賓州。

汽油價格高漲正值感恩節旅遊逐漸回復到疫情前水準。根據AAA 10月份報告，美國估計有4830萬人將在感恩節周末駕車出遊，高於2020年的4450萬人，略低於疫情爆發前2019年的4990萬人。

航空旅遊人數預料較2020年大幅增加。AAA估計，約有4200萬人將在24日至28日之間搭機出遊，相較於2020年的區區230萬人。美國運輸安全管理局（TSA）表示，預期19日至28日將有2000萬名旅客通過機場安檢。

2020年感恩節期間，美國多個地區新冠肺炎疫情嚴峻，而且當時疫苗尚未問世，美國疾病管制與預防中心（CDC）強烈建議民眾不要搭機出遊。

然而2021年的感恩節假期情況已經大不相同，美國逾六成民眾完整接種疫苗，CDC發布旅遊和慶祝假期的安全指引，教導民眾如何快快樂樂出門，平平安安回家。

根據CDC數據，美國5歲以上民眾有將近63％完整接種疫苗。