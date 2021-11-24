美國勞工部24日公布迄20日止一周的上周初領失業救濟金人數，從前一周往上修正後的27萬人，大幅減少至19.9萬人，創1969年11月來新低，並遠低於市場預估的26萬人。

前一周原先公布人數為26萬人。

較能反映勞動市場現況的初領人數四周移動平均值，上周下降至25萬2250人，創去年3月爆發新冠疫情以來最低水準，明顯低於前周往上修正後的27萬3250人。

至於前周續領人數則減少6萬人至204.9萬人。

初領失業救濟人數反映出，美國經濟持續回升讓商界對人力需求有增無減。