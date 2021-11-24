總獎金85萬美元的BWF超級1000系列2021印尼羽球公開賽，24日進行第2天賽程，出賽的3組台灣好手男單王子維、女單白馭珀、男雙盧敬堯／楊博涵全部過關，加上23日獲勝的男單周天成、男雙李洋／王齊麟，參賽5組人馬都晉級到16強，25日繼續挑戰前進。

24日最先上場的白馭珀，以14比21、21比18、21比11逆轉勝丹麥選手克里斯多佛森（Line Christophersen），之後出賽的王子維，以21比17、21比17擊退印尼選手蘇吉雅托（Tommy Sugiarto），獲得對戰2連勝，「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵則是經歷3局、超過1小時激戰，21比17、15比21、21比19力克第8種子、俄羅斯組合伊凡諾夫（Vladimir Ivanov）／索佐諾夫（Ivan Sozonov）。

25日最先上場的還是白馭珀，預計最快上午9點40分對上第2種子、泰國好手依瑟儂，雙方之前5次交手，白馭珀尚未取勝過；「麟洋」李洋／王齊麟要碰上世界排名第19、初次交手的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），李洋的臉書粉專認為又是一場全新的挑戰。

一哥周天成25日下午迎戰日本選手西本拳太，天哥有8勝1負對戰優勢，目前還保有對戰5連勝；王子維則要面對第3種子、丹麥好手安東森（Anders Antonsen），盧敬堯／楊博涵要和日本組合古賀輝／齋藤太一，也是首度對壘的新鮮對戰。